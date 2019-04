© foto di www.imagephotoagency.it

Decisivo sul primo gol di Gagliardini, Mauro Icardi ha poi conquistato e realizzato la rete del 2-0, per chiudere con l'assist del 3-0 servito a Perisic. 53 giorni d'attesa per l'Inter e il suo numero 9, che è tornato in campo come se nulla fosse accaduto, scrive La Gazzetta dello Sport. Risponde anche ai cori e agli insulti di inizio gara: con lui l'Inter è tutta un'altra cosa, abbiamo scritto noi di TMW. Tra i più generosi, con l'8 condiviso però anche dal Corriere della Sera. Difficile non incensare il ritorno in campo del centravanti argentino.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5

FcInterNews: 7