La sorpresa più bella in casa SPAL. Igor Julio dos Santos de Paulo ieri sera si è presentato ai suoi nuovi tifosi e all'intera Serie A con una prestazione strepitosa. Da laterale mancino al posto dell’infortunato Fares, nonostante nasca difensore centrale, l’ex Austria Vienna e RB Salisburgo ha attaccato infatti la fascia con intensità e costanza, fornendo a Petagna pure l’assist del provvisorio 2-0. Meno bravo in fase di copertura su Hateboer, ma l’ovazione finale dello stadio Mazza è sicuramente più che meritata per questo brasiliano classe '98. Con lui la SPAL ha potenzialmente trovato un'altra certezza a cui aggrapparsi per raggiungere la salvezza.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7