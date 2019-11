© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

SPAL-Sampdoria è una gara decisa dagli episodi: in quello chiave, sbaglia Igor. Il difensore brasiliano, "graziato dall'arbitro Chiffi" (Tuttosport, voto 4), non trova la sufficienza: "troppo leggero su Depaoli", scriviamo su TMW a corredo del 5 in pagella. Stessa valutazione sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Una lunga serie di errori, fino all'ultimo".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5