© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Josip Ilicic continua a essere la vera anima dell'Atalanta: "Sublime, palla al piede. Geniale, nei tagli", il commento di TMW per la sua prova a San Siro. Per poco non riesce a fornire l'assist che avrebbe portato ai tre punti, solo perché Gomez non riesce ad arrivare sul suo cross. Gli mancano due cose, per essere eccellente: il gol e Zapata.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

QS: 7

Tuttosport: 7