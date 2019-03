© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josip Ilicic è stato uno dei mattatori della sfida di ieri tra Atalanta e Fiorentina. Prima il gol del pareggio, poi il colpo di tacco che ha smarcato Castagne nell'azione che ha portato al 3-1 e in mezzo tante giocate di qualità che hanno mandato in crisi la sua ex squadra. A Firenze qualcuno lo rimpiange e i nerazzurri intanto se lo godono, pronti al rush finale della stagione. Commoventi le sue lacrime nel ricordo di Astori al tredicesimo minuto.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8