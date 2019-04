Le pagelle di Ilicic: entra e spacca la partita, delizioso e dirompente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gasperini lo aveva lasciato in panchina per preservarlo in vista della sfida di Coppa Italia con la Fiorentina. Nel momento del bisogno lo ha gettato nella mischia e Josip Ilicic ha sfoderato una prestazione mostruosa. Addirittura 8 il voto che troviamo sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: Entra e spacca letteralmente la partita agendo sulla parte destra del fronte d'attacco. Delizioso e dirompente in ogni suo tocco. Fallisce la prima palla-gol che gli serve Gomez, poi inventa le azioni dei due gol e sfiora la marcatura". Voto 7 dal Corriere di Bergamo: "Entra e si accende la luce per l'Atalanta. Le azioni che portano ai gol nerazzurri nascono dai suoi piedi. Pazzesco". Anche per TMW è fra i migliori in campo: "Ingresso determinante, cambia il volto della partita. E non è nemmeno al 100%".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Corriere di Bergamo: 7