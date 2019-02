© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poco concreto, Josip Ilicic si prende una giornata di ferie in occasione di Torino-Atalanta. Molto tecnico come al solito, viene spesso cercato dai compagni ma non riesce mai a trovare la giocata ideale. Un paio di giochi di magia e null'altro, poi sparisce, forse è questa la sua vera magia, che rende soddisfatti però solo i tifosi del Torino. Giornata di scarsa vena per l'ex Palermo, che stecca la prestazione.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttomercatoweb.com: 5,5