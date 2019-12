© foto di www.imagephotoagency.it

Un assist, un gol e una serie infinita di tentativi. Josip Ilicic ha fatto sentire eccome il suo peso specifico nel derby tra Brescia e Atalanta, chiudendo i giochi nel finale con la rete del 3-0. Prima, tanti colpi di fino e le proverbiali progressioni palla al piede. Certo, sbaglia anche qualche tiro di troppo, ma la sua prestazione è ampiamente positiva. Da 7 per noi di Tuttomercatoweb.com, al pari del giudizio de La Gazzetta dello Sport che sottolinea tutti questi aspetti. Sfilza di 7 anche dal Corriere dello Sport e dal Corriere della Sera, mentre per Tuttosport la sua partita è addirittura da 8 per il numero impressionante di palloni toccati, per il gol e per l'assist. Una serata completa.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8,5

Corriere della Sera: 7,5