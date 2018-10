Le pagelle di Ilicic: Josip è tornato. E con lui gol e vittorie della Dea

Josip Ilicic è tornato. Dopo essere rimasto fuori a lungo per alcuni problemi di salute, nelle ultime due partite il fantasista sloveno ha ripreso a deliziare i tifosi nerazzurri con le sue giocate, portando punti pesanti all'Atalanta. Una tripletta nel 5-1 di Verona, un assist e un quasi gol (autorete di Gagliolo) nel 3-0 di ieri al Parma. All'indomani dell'anticipo della decima giornata di Serie A, i quotidiani e TMW non hanno quindi alcun dubbio: l'ex Fiorentina e Palermo è stato il migliore in campo. Voto sette, all'unanimità, per il funambolo di Gasperini, che con gli avversari ha giocato per due tempi a palla c'è e palla non c'è.

TuttoMercatoWeb: 7

Tuttosport: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere di Bergamo: 7

Corriere della Sera: 7