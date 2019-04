© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Chiamatelo il mago" scrive questa mattina Tuttosport a proposito di Josip Ilicic, attaccante dell'Atalanta, autore di due gol nei primi cinque minuti contro il Bologna e di una prestazione sontuosa che lo porta a superare la media dell'8 in pagella tra tutti i voti di siti e quotidiani. "Destro, sinistro, ritmo ritmo" scrive TMW citando i "The Giornalisti" per celebrare le giocate di assoluta classe mostrate contro gli emiliani dallo sloveno. Il Corriere di Bergamo lo definisce "l'uomo della superiorità tecnica" mentre La Gazzetta dello Sport, dopo averlo eletto come migliore in campo, lo chiama semplicemente "marziano".

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 8

Corriere dello Sport: 8

Gazzetta dello Sport: 8,5

Tuttosport: 8

Corriere di Bergamo: 8