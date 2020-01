© foto di www.imagephotoagency.it

Semplicemente mostruoso. Josip Ilicic contro il Torino fa il bello e il cattivo tempo e contribuisce al 7-0 finale dell'Atalanta e ad una disfatta storica per i granata. Una rete da quasi 50 metri, poi altre due e un quasi assist per Gosens. "Serve altro?", scrive nelle pagelle La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 9. Come Tuttosport, che ne sottolinea i numeri: 84 in Serie A, +2 su Paolo Rossi. "E' uno dei più forti d'Europa", scrive il quotidiano. Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport e da noi di Tuttomercatoweb.com. "Diabolico", il termine giusto.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 8,5

La Gazzetta dello Sport: 9

Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 9