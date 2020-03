Le pagelle di Ilicic: non ci sono parole per descriverlo. Un gol, ne detta 4: serve altro?

Quando il pallone passa dai piedi di Josip Ilicic, si ha l'impressione che possa succedere sempre qualcosa. E nei fatti è davvero così: lo sloveno è grande protagonista nel 7-2 dell'Atalanta al Lecce. 8 su TMW, migliore in campo per La Gazzetta dello Sport: "due corner e due gol, poi fa da sé [...], detta quarto e quinto gol, serve altro?". Positivi anche i giudizi del Corriere dello Sport (8) e di Tuttosport: "Non ci sono parole per descrivere questo calciatore".

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7