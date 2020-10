Le pagelle di Ilicic - Non può essere la partita del rilancio, ma lo sloveno è tornato

"Forse non era la partita giusta per il rilancio. Il voto è di stima perché non incide mai sulla gara". Il giudizio de La Gazzetta dello Sport analizza nel migliore dei modi la prestazione di Josip Ilicic, tornato in campo dopo tantissimo tempo: "Vederlo è già sufficiente, poi verrà il suo calcio, infarcito di ricami. Ma va bene così, sapere che c'è e che ha ritrovato se stesso", come analizza il Corriere dello Sport. "È ancora irriconoscibile nel primo tempo, ma si rianima nella ripresa", il giudizio di Tuttosport.

I VOTI DI ILICIC:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5