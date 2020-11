Le pagelle di Ilicic: passo avanti, ma è come se avesse poca fiducia. Manca lucidità

Non è ancora lo Josip Ilicic a cui ci aveva abituati la scorsa stagione. Anche contro lo Spezia il trequartista sloveno stecca e non riesce ad incidere. Da noi di TMW arriva un 5 in pagella, così come dal Corriere dello Sport. Mezzo voto in più dal Corriere di Bergamo, secondo cui "gli manca la lucidità nelle giocate". La Gazzetta dello Sport invece promuove l'ex Fiorentina: "Un passo avanti, anche se serve di più. E' come se avesse poca fiducia".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5