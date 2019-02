"I suoi primi 20' sono pazzeschi". Quando Josip Ilicic vuole, non ce n'è per nessuno. Ne sa qualcosa la Fiorentina, ieri in grande difficoltà, soprattutto a inizio partita, sullo sloveno dell'Atalanta. E il giudizio di cui sopra, del Corriere dello Sport, rende onore a una partita da 7,5. Volti alti per il talento di Gasperini: "con Vitor Hugo una passeggiata", sottolinea La Gazzetta dello Sport, mentre anche TMW mette in evidenza il primo tempo maestoso. Zero gol per l'uomo che però ispira quelli degli altri, deus ex machina degli orobici.

Le pagelle di Josip Ilicic

TuttoMercatoWeb 7

La Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 8

Corriere della Sera - Bergamo 8