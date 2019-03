© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josip Ilicic ha reso un po' meno amaro il pomeriggio dell'Atalanta segnando il gol dell'1-1 con un delizioso colpo sotto a scavalcare Sorrentino in uscita e se i nerazzurri sono riusciti a rendersi pericolosi in più di un'occasione il merito è soprattutto suo che nel primo tempo aveva confezionato anche un ottimo assist per Zapata. I suoi strappi sono sempre molto pericolosi e fortuna di Gasperini che in una giornata difficile come quella di ieri lo sloveno sia salito in cattedra.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5