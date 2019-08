Per sostituirlo, bisognerebbe clonarlo. Perché la Lazio vive dei suoi spunti, delle sue accelerazioni improvvise, della capacità di farsi trovare lì, sempre pronto, sempre dietro i difensori avversari pur senza essere in fuorigioco. Audero ritarda l'ineluttabile con un paio di grandi interventi: nell'anno dell'Europeo Ciro Immobile si è tirato a lucido e non lascia scampo alla difesa della Sampdoria, messa in crisi dai suoi movimenti. Doppietta, gol 100 e 101 in Serie A: difficile partire meglio di così. Pioggia di 8 in pagella meritata, è tutto un altro Ciro rispetto a quello della seconda parte della passata stagione.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 8

LaLazioSiamoNoi: 8