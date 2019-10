© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ardaje". Si apre con un romanismo la pagella di Ciro Immobile sulle pagine de lalaziosiamonoi.it. Il bomber campano trascina la Lazio con una doppietta alla vittoria sul Torino e si porta a quota 12 gol in campionato. Voto 8 per lui, condiviso dal Corriere della Sera. Su TMW "scendiamo" a 7,5 ("a oggi è il giocatore più in forma della A"), voto peraltro condiviso dai tre quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport parla di "un'altra prova maiuscola", mentre Tuttosport sottolinea come la Lazio sia "dipendente dai suoi gol". Il Corriere dello Sport chiosa in chiave Nazionale: "Suo il derby con Belotti, un verdetto chiaro davanti a Mancio".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

LaLazioSiamoNoi: 8