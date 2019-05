Le pagelle di Immobile: come una macchina che non va a pieni giri

Una serata positiva per la Lazio, visto il trionfo contro l'Atalanta in Coppa Italia. Tuttavia Ciro Immobile non è riuscito a ritrovare il feeling con la rete e i giornali, tra i portali online e i quotidiani in edicola, non gli riservano propriamente giudizi positivi. "La corsa e la volontà ci sono, ma è da troppo tempo che non segna su azione e si vede. Ruggine che non gli va mai via nel corso della partita, tanto che Inzaghi lo sostituisce al ventesimo della ripresa", il giudizio di TMW mentre La Gazzetta dello Sport scrive come sia paragonabile a "una macchina che non va a pieni giri. Giusto il cambio". Il Corriere dello Sport gli riserva la sufficienza, seppur sottolineando come non sia riuscito a "mettere fine alla sua quaresima personale". Idem Il Messaggero, che però aggiunge: "Non entra mai in gara e perde spesso palla".

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Il Messaggero: 6

Lalaziosiamonoi.it: 5,5