© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile è un calciatore non ancora in condizione, rientrato in fretta per sopperire all’emergenza delle ultime settimane. Lo si capisce chiaramente quando sbaglia un gol clamoroso nella ripresa, solo solo davanti a Donnarumma: per sua fortuna sarebbe stato fuorigioco in ogni caso o i giudizi oggi sarebbero stati ancora più pesanti. Continua il momento no per i biancocelesti e la Lazio soffre terribilmente in zona gol: una rete nelle ultime quattro partite, i risultati sono bruttini.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

LaLazioSiamoNoi.it: 5,5