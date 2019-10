Le pagelle di Immobile - Cosa si può volere di più da un attaccante?

© foto di Federico De Luca

La solita prova da leader. Sempre più capocannoniere, sempre più simbolo e icona anche dei 9 italiani in questo momento. "Un cecchino", lo dipinge Il Messaggero oggi in edicola. Una partita da titolare in azzurro, tanto che su queste colonne l'interrogativo retorico è d'obbligo. "Cosa si può volere di più da lui?". In fondo, è quella che si pone pure LaLazioSiamoNoi.it. "Un assist e un gol, sarebbero stati due se avesse tirato il rigore nel finale. Che deve fare di più un attaccante?".

I voti

Tuttomercatoweb.com 7.5

Gazzetta dello Sport 7.5

Corriere dello Sport 7.5

Tuttosport 7.5

Messaggero 8

Il Tempo 7

LaLazioSiamoNoi.it 7.5