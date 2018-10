Le pagelle di Immobile: freddo e altruista. Lazio meglio dell'Italia

© foto di Federico Gaetano

Freddo dal dischetto, altruista nell'assist per il gol di Correa. Dopo le tante polemiche delle scorse settimane, legate alla Nazionale, Ciro Immobile ha ripreso subito a segnare con la maglia della Lazio e ha contribuito in prima persona al successo del Tardini contro il Parma. Quella biancoceleste è la sua maglia preferita, meglio di quella azzurra, con la quale non riesce a incidere allo stesso modo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7