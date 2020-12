Le pagelle di Immobile: gigante a casa Haaland, è infallibile dagli undici metri

Uomo copertina, ex più atteso, Ciro Immobile si riprende il Signal Iduna Park, dopo averlo abbandonato in fretta e furia, anche grazie a una prestazione sontuosa. È l'ultimo ad arrendersi, continua a seminare il panico dopo il gol del pareggio, ne ha segnati quattro in tre partite finora. Ha fatto il gigante a casa Haaland, scrive Il Corriere dello Sport, esaltandosi da capitano, ex e Scarpa d'Oro. Solo Burki gli nega altri due possibili gol, agisce anche da suggeritore.

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Tuttosport - 7

Corriere dello Sport - 8

Corriere della Sera - 7,5