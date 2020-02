© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Don't stop me now. La musica dei Queen è la colonna sonora perfetta per il campionato di Ciro Immobile, bomber della Lazio che, dopo la doppietta nel 5-1 di ieri alla SPAL, sale a quota 25 gol in 21 partite. Numeri stratosferici e infatti, evidenzia LaLazioSiamoNoi, il record di Higuain trema. Il secondo gol è degno di una prodezza di Cristiano Ronaldo, scrive La Gazzetta dello Sport (voto 8). "Altro che Giroud", scrive il Corriere dello Sport a corredo di un bel 9, mentre Tuttosport si chiede: "I suoi gol non fanno più notizia? No problem". Nessuno ha fatto meglio di lui nelle ultime dieci stagioni di Serie A. Impressionante.

TMW: 8,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 9

Tuttosport: 8,5

Corriere della Sera: 9

LaLazioSiamoNoi: 8,5