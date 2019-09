© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il problema del gol è stato a lungo argomento di discussione per l'Italia di Mancini ma Ciro Immobile non si è fatto trovare impreparato, ha portato gli azzurri in vantaggio e ha giocato per la squadra, correndo tanto e facendo a sportellate in attacco. Nel primo tempo è stato impreciso ma nella ripresa è andato molto meglio, sbloccando il risultato e facendo ciò che Mancini gli chiedeva.

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5