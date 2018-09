Le pagelle di Immobile: il gol non basta, l'ultimo a mollare

© foto di Insidefoto/Image Sport

Segna la rete del pareggio ma non basta. Ciro Immobile è senza dubbio il migliore della Lazio nel derby perso con la Roma. Si danna l'anima ed è l'ultimo a mollare. Tiene impegnato da solo la retroguardia giallorossa, mostra tenacia e freddezza in occasione del pareggio, scrive TMW. Come scrive La Gazzetta dello Sport si è notata una scarsa connessione con Luis Alberto e Milinkovic Savic, gli alimentatori della passata stagione.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

Il Messaggero: 6

Tuttomercatoweb.com: 6,5