Le pagelle di Immobile - In azzurro si trasforma. In negativo

© foto di www.imagephotoagency.it

I voti stroncano la prestazione di Ciro Immobile. Quando veste la maglia della Nazionale si trasforma in negativo e sembra il fratello del campionato ammirato alla Lazio. Per La Gazzetta dello Sport è il peggiore in campo degli azzurri: "Se la precisione e la posizione fossero proporzionali all'impegno che ci mette. Invece ancora una volta soffre tremendamente l'azzurro". Per Tuttosport merita addirittura 4,5 in pagella: "Subito un pallone alto a porta vuota su respinta di Rui Patricio, poi gli calcia addosso in fuga solitaria. Questo non è, evidentemente, un tipo di manovra che ne esalti le caratteristiche, ma lui di suo non è sereno: troppo smanioso di dimostrarsi all'altezza. Ma sbaglia anche gli appoggi". Giudizio simile anche per il QS: "La porta è la stessa, sotto la Sud. Stregata come contro la Svezia. Lui è sempre lì. in agguato, ma non azzecca il “tapin” giusto in avvio e si fa murare poi da Rui Patricio. Sparisce nella ripresa".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 4,5

QS: 5