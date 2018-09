Le pagelle di Immobile, la fascia è un peso: non incide mai

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Preferito a Balotelli e Belotti, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile è stato uno tra i peggiori della sfida persa dall'Italia contro il Portogallo. La Gazzetta dello Sport valuta la sua prestazione da 4,5: "Non è che ci volesse il Portogallo per certificare la difficoltà di Immobile con un'altra punta e la condizione scadente". Il Corriere della Sera conferma il voto e scrive: "La sua prima fascia da capitano è così pesante da bloccarlo nei movimenti più basilari". Il Corriere dello Sport sale fino al 5: "Fa un lavoro prezioso in copertura, finisce per perdersi molto". Tuttosport, sempre giudicandolo da 5, aggiunge: "Sì, d'accordo, si dà un gran da fare in coperta, però davanti non si vede mai". Il Quotidiano Sportivo gli dà 5 e scrive: "In avvio si getta negli spazi con ferocia, pian piano però, tra tiri rimpallati e qualche errore, piomba nel grigiore". Infine Tuttomercatoweb.com lo giudica da 5,5: "Prima da capitano per lui, ci mette sempre buona volontà. Però gli manca sempre quel qualcosa in più per pungere".

I voti:

TMW: 5,5

Il Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Quotidiano Sportivo: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Il Corriere della Sera: 4,5