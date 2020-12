Le pagelle di Immobile: mezzo miracolo di Donnarumma. Poi non perdona

Ciro Immobile sbaglia un gol e questa è ovviamente una notizia. Nel 3-2 subito dalla Lazio contro il Milan, il bomber biancoceleste si è visto parare un rigore, ma poi è riuscito comunque a timbrare il cartellino. Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: “È vero, non segna dal dischetto, ma Donnarumma fa un mezzo miracolo. Poi però inventa un gol d’autore”. Tuttosport scrive: “Quando gli arriva la palla giusta non perdona”. Più critico (solo 6) il Corriere dello Sport: “Per un’ora quasi non si vede. Anzi, si vede sul rigore parato da Donnarumma. Ma al momento buono colpisce”.

