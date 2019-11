Le pagelle di Immobile: mutazione genetica, ora è inamovibile

© foto di www.imagephotoagency.it

Nello spazio sa essere devastante e l'Armenia sin dall'inizio gliene concede tantissimo: per Ciro Immobile una mutazione genetica, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Sempre nella manovra, con assist e scambi, supera Belotti nelle reti realizzate ma servono entrambi. Intesa immediata con Zaniolo, pur non avendo mai giocato insieme. Ciro vive una stagione magica, in questo momento non considerarlo un titolare anche in azzurro è davvero difficile.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 8,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5