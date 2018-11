Le pagelle di Immobile: più il Ciro azzurro che quello biancoceleste

© foto di Federico Gaetano

Più simile al giocatore che non riesce a imporsi con la maglia della Nazionale che a quello che guida gol dopo gol la Lazio verso la zona Champions League. Ciro Immobile ha tradito le aspettative nella gara contro il Milan e a Simone Inzaghi è mancato più di ogni altra cosa il suo guizzo sotto porta che avrebbe permesso ai biancocelesti di far gol prima dell'ultimo minuto. L'impegno non manca, la corsa neanche, ma la lucidità non c'è e quando lui non gira l'attacco dei capitolini fa molta più fatica.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6

QS: 5