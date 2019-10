Le pagelle di Immobile: poco spazio, tanto impegno. Ma non convince

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella Lazio fa faville da diversi anni ormai, invece con la Nazionale purtroppo spesso stenta. Sarà che Ciro Immobile non è l'attaccante più congeniale al tipo di gioco di Mancini? Sì, e lo dicono anche i numeri. Ieri con la Grecia è stato uno dei peggiori in campo (ma non troppo sotto la sufficienza), in quanto per quasi un'ora praticamente non vede la palla. Impegna poi il portiere avversario una volta, prima di lasciare il campo. 5 in pagella da Tuttomercatoweb.com, come dal Corriere della Sera: non ha sprint, neanche dopo il gol alla Finlandia. Arriva la sufficienza invece dagli altri quotidiani: La Gazzetta dello Sport ne apprezza l'impegno, il Corriere dello Sport giustifica le poche occasioni create con la gabbia costruitagli attorno, Tuttosport elogia la sua ricerca della profondità.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5