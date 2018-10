Le pagelle di Immobile: può solo combattere. Ultimo a mollare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La scelta di mandarlo in campo dal primo minuto ha sorpreso un po' tutti ma Ciro Immobile non è riuscito a guidare l'attacco della Lazio nella disastrosa sconfitta di Francoforte in Europa League. Troppo solo in avanti nel primo tempo, poi la partita si è indirizzata sui binari dei tedeschi dopo l'espulsione di Basta e i biancocelesti non hanno potuto più niente dopo essere rimasti in nove. Il centravanti ha fatto quello che ha potuto, senza però trovare il gol e in vista della gara contro la Fiorentina dovrà cercare di tornare a essere decisivo per contribuire a tirare fuori la sua Lazio da questa settimana molto complicata.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 5,5