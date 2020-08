Le pagelle di Immobile: record, classifica marcatori e Scarpa d'Oro. E' nella storia

Non può che andare a Ciro Immobile la palma di migliore della Lazio nella sconfitta sul campo del Napoli. L'unico dei suoi a vincere è lui: la classifica capocannonieri, il record di Higuain, la Scarpa d'Oro. Bella la sua rete numero 36 in campionato e per noi di Tuttomercatoweb.com tutte queste cose insieme valgono un 9 in pagella, che è uno strappo alla regola per la stagione strepitosa del bomber di Torre Annunziata. Arriva il 7 da Tuttosport ("Entra nella storia") e Corriere dello Sport. Mezzo punto in meno da Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.

I VOTI DI IMMOBILE:

TuttoMercatoWeb.com: 9

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5