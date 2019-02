Le pagelle di Immobile: San Ciro a San Siro, c'è anche un 9

© foto di PhotoViews

Ciro Immobile segna nella serata di San Ciro nello stadio di San Siro. Il bomber ex Genoa ha sbloccato la situazione a Milano, anche se sono stati necessari i rigori per permettere alla Lazio di superare l'Inter in Coppa Italia. L'attaccante ha fatto, come spesso accade, la sua parte: Handanovic gli ha negato la gioia della rete in altre occasioni, poi lo sloveno nulla ha potuto dagli undici metri. "Dialoga bene con le seconde punte alle sue spalle", scrive TMW nella pagella dell'attaccante napoletano. "Il meglio nel finale, dopo 90 minuti di sofferenza e imprecisione", scrive il Corriere dello Sport sul numero 17 laziale.

I voti dei quotidiani:

La Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 6,5

Corriere dello Sport 7,5

Corriere della Sera 7,5

Tuttomercatoweb.com 7,5

Lalaziosiamonoi.it 9