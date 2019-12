© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Con lui in campo la Lazio parte quasi sempre dall'1-0 a favore. Freddissimo sull'assist di Milinkovic-Savic dopo appena dieci minuti, così come dinanzi a Musso nel rigore del 2-0". Su TMW, ieri pomeriggio, abbiamo commentato così l'ennesima prova decisiva di Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste, a segno da nove gare consecutive e attuale capocannoniere del campionato, viaggia infatti a ritmi da Scarpa d'Oro e non vuole più fermarsi: sono 17 le reti segnate in Serie A, 19 quelle stagionali. E nella sua partita, all'Olimpico contro l'Udinese, c'è stato ancora una volta anche un bel gesto di altruismo: il penalty del 3-0 lasciato a Luis Alberto. Voti tra il 7,5 e l'8, dunque, per il bomber-uomo spogliatoio.

Questi tutti i voti di Ciro Immobile:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

LaLazioSiamoNoi.it: 8