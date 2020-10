Le pagelle di Immobile: si divora il gol del 2-3 e non solo. Non trova varchi

vedi letture

Il gol del potenziale 2-3 gli resta in canna e così Ciro Immobile non aiuta la sua Lazio, poi sconfitta dall'Atalanta, a inseguire la rimonta. Il giudizio più negativo è il 4,5 di Tuttosport: "Si divora gol importanti". Mentre il Corriere dello Sport sale a 5: "notte passata a cercare varchi introvabili e viveri". E La Gazzetta dello Sport evidenzia come non si divori soltanto il gol mangiato sull'1-3.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 5,5

LaLazioSiamoNoi: 5