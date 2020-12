Le pagelle di Immobile: stanco e provato. Ma il bendidio di gol e prodezze non meraviglia più

Sempre e solo Ciro Immobile. Il gol realizzato dalla Scarpa d'Oro contro il Benevento varrebbe da solo il prezzo del biglietto, fossero ammessi i tifosi allo stadio. Titolare a sorpresa, risulta essere il migliore in campo praticamente all'unanimità. Oltre al gol, definito perla assoluta, la Gazzetta pone l'accento sulla sua attitudine e sull'essere l'ultimo ad arrendersi in campo. Il Corriere dello Sport, invece, non si meraviglia più del bendidio di gol e di prodezze che Ciro mette in mostra quasi ogni giornata.

Le pagelle di Immobile

TMW 7

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

Corriere della Sera 6,5

la Repubblica 7