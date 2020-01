© foto di www.imagephotoagency.it

Ventitrè gol in stagione in diciannove partite e basterebbe questo per spiegare l'incredibile stagione di Ciro Immobile, capocannoniere indiscusso del campionato e trascinatore della Lazio verso la lotta scudetto. Contro la Sampdoria il bomber di Torre Annunziata è implacabile e sigla la prima tripletta stagionale, ma non solo. Propizia anche Caicedo, dimostrando di non essere solo un cecchino, come scrive La Gazzetta dello Sport che gli dà un bell'8 in pagella. Addirittura 9 dal Corriere dello Sport, che lo descrive come un "attaccante-demolitore". Si mette in mezzo Tuttosport, con il suo 8,5, ma mezzo voto viene decurtato per l'occasione sciupata nel finale che sarebbe valso il clamoroso poker personale.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 8,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 9

Tuttosport: 8,5