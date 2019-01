© foto di www.imagephotoagency.it

Un assist e due gol, comincia nel migliore dei modi il 2019 di Ciro Immobile. Il Novara non è avversario da Serie A, ma l'impronta dell'attaccante di Torre Annunziata è importante e torna prepotentemente dopo il digiuno e tanti pali nelle ultime partite. L'unico neo della sua partita sta nel rigore sbagliato, ma anche in quel caso sa come rimediare per ribadire la palla in fondo al sacco, come un assatanato. Tutti i quotidiani lo premiano, il Corriere della Sera perfino con un 8 pieno in pagella. Chi ben comincia...

