Le pagelle di Immobile: un gol fatto e due sfiorati. Giallo pesante

© foto di Federico Gaetano

Ciro Immobile, un gol fatto con l'aiuto di Correa e altri due sfiorati. Soltanto un super Terracciano gli ha negato la gioia della doppietta e alla fine la Lazio non è andata oltre il pareggio al Franchi contro la Fiorentina. Il centravanti ha fatto comunque il suo dovere contro i viola in una serata rovinata in parte dal cartellino giallo preso per un fallo su Gerson che gli farà saltare la gara di domenica prossima contro il Parma, sfida fondamentale per le ambizioni europee dei biancocelesti.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5