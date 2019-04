© foto di Federico Gaetano

Pasticcione, lento e impreciso. Non è la migliore serata per Ciro Immobile con la maglia della Lazio. Più in generale non è il periodo che più gli sta dando gioie, con soli 3 gol segnati nelle ultime 12 di campionato, un ruolino che non è migliorato dalle prestazioni con la maglia azzurra, che ora rischia di perdere nonostante i tredici centri in A di questa stagione. Versione Nazionale, insomma, nella serata che ridimensiona i biancocelesti con la Spal. "Si divora un altro gol a tu per tu con Viviano. Stoppa male, non fa sponde e arriva in ritardo su ogni pallone. Addormentato" il commento de Il Messaggero.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5,5

Il Messaggero: 8