Le pagelle di Inglese: non al meglio e si vede. Spuntato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rientrato dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde prima della sosta, Roberto Inglese non è riuscito a incidere nella sfida contro la Lazio e forse ha sofferto anche l'assenza di Gervinho, uno che crea molti spazi in attacco. Non è al massimo e si vede ma la sua presenza è comunque importante per tutta la squadra che sa di poter contare su di lui nelle prossime settimane.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 5,5