© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Forse non è il migliore in casa Parma, perché Biabiany gli ha rubato la scena in continuità. Ma il killer istinct di Roberto Inglese è tornato, dopo aver spedito sul palo una buonissima occasione contro il Chievo. L'1-0 contro la Fiorentina porta la sua firma, sfruttando uno svarione evidente di Vitor Hugo. Per il resto lavoro oscuro a mantenere in alto il pallone, non sempre efficace. TMW gli concede il 6,5. "Il suo destro a incrociare regala tre punti pesantissimi al Parma: gioca la solita gara di grandissimo sacrificio, premiata dal gol che decide la sfida.

Tuttosport : 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoMercatoWeb.com: 6,5