Le pagelle di Insigne: ci prova, sbaglia e il palo gli nega il gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli non è andato oltre lo 0-0 al San Paolo contro il ChievoVerona e nella mente di Lorenzo Insigne è certamente ancora impressa l'occasione sprecata a tu per tu con Sorrentino. Il numero 24 partenopeo credeva di essere in fuorigioco ma la bandierina non si era alzata e per questo resta il rammarico per il pallone sprecato. Oltre a questo grida vendetta il palo preso nel secondo tempo che poteva regalare il sorriso sia al giocatore che al Napoli.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6,5

QS: 6