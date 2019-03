Le pagelle di Insigne: contro il palo e le critiche. Il capitano c'è

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Insigne si è preso la sua rivincita. Dopo le tante critiche per il rigore fallito contro la Juventus, con il giocatore che ha poi ammesso di esserci rimasto male per ciò che i suoi tifosi hanno detto di lui, ieri al Mapei Stadium ha firmato il suo nono gol in campionato che ha regalato un punto a Carlo Ancelotti. La sua rete è stata una vera perla e almeno per alcuni giorni metterà alle spalle i commenti negativi, in vista dell'Europa League e del rush finale di campionato quando i partenopei dovranno difendere il secondo posto.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5