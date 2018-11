Le pagelle di Insigne: decisivo e maturo. Il Napoli ha il suo bomber

“Thiago ha fatto una grande partita, il primo tempo del PSG è stato davvero importante. Mentre nella ripresa il Napoli ha giocato venti minuti di grande livello, il pareggio alla fine è il risultato più giusto”. Così in esclusiva a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore del PSG Thiago...

Juventus, possibile assalto United per Alex Sandro

Le pagelle di Vecino: lo zampino sul gol. Tanti errori in mediana

Inter, nessun contatto per il rinnovo di Ranocchia

Le pagelle di Nainggolan: Non sta bene e si vede. Opaco a San Siro

TOP NEWS Ore 13 - Inter-Samp, vertice per Andersen. Velazquez rischia

Petrucci: "Vorrei tornare in Italia. Contatti con almeno quattro club"

Verde: "Valladolid, che sogno. Spero di restare in Spagna"

Lille, c'è la fila per Nicolas Pepe: anche Juve, Napoli e Roma interessate

Le pagelle di Buffon: il grande ritorno. Decisivo per il PSG

Solskjaer sulla Juve: "Problema con le finali ma CR7 arma giusta per risolverlo"

Fiorentina, Biraghi: "Simeone tornerà a segnare. Pioli fondamentale per noi"

Better call Saul

Il Napoli ha il suo bomber e il suo nome è Lorenzo Insigne . Decisivo anche ieri in Champions contro il Paris Saint Germain, con un calcio di rigore certamente non facile da calciare. Ancelotti lo ha fatto maturare, il numero 24 è cresciuto davvero tanto e adesso è sempre decisivo anche nelle gare importanti e che contano tantissimo. Se i partenopei vedono gli ottavi di finale è merito anche suo.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy