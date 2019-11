Le pagelle di Insigne - È l'anima del Napoli e sfiora un gol maradoniano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Corre tanto e perde lucidità al tiro. Trova gli spazi per attaccare e dà l'assist a Lozano. Tenta un gol alla Maradona: palo". La Gazzetta dello Sport di questa mattina motiva così il suo 7 in pagella a Lorenzo Insigne, premiandolo come migliore in campo azzurro nella sfida di ieri sera contro il RB Salisburgo. Il capitano partenopeo è il vero leader della squadra di Ancelotti, onnipresente in fase di costruzione seppur troppo impreciso, in quanto incapace di sfruttare la sua lunga serie di occasioni da rete. Gli è mancato il gol, quindi, ma è stato comunque l'anima del Napoli in una notte iniziata male (svantaggio firmato Haaland su rigore) e finita peggio (ammutinamento post-partita). Sufficienza piena per il classe '91, spiccano anche due 6,5 e un 7.

Questi i voti di Lorenzo Insigne:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Il Mattino: 6

TuttoNapoli: 6