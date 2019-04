Le pagelle di Insigne: errore che pesa tanto. Riscatto solo parziale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol fallito nel primo tempo che grida ancora vendetta e una prova incolore se non fosse per l'assist sprecato in malo modo da Zielinski nella ripresa. Lorenzo Insigne non sta attraversando un periodo particolarmente positivo e lo si è visto anche all'Emirates contro l'Arsenal. Pesa comunque come un macigno l'errore che avrebbe potuto dare un sapore diverso alla partita e al discorso qualificazione, perché da un giocatore importante come lui è lecito aspettarsi di più.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Il Mattino: 6

Tuttosport: 5,5

TuttoNapoli.net: 4,5