Le pagelle di Insigne: giudizi discordanti, tre errori che macchiano la prova

vedi letture

Ci sono voti discordanti per la prestazione di Lorenzo Insigne. Per TMW e Tuttosport il giudizio è ampiamente positivo, dovuto anche alla palla geniale che spedisce Lozano in porta per il 2-0, ai limiti del geniale, seppur a freddo. In compenso Gazzetta dello Sport si sofferma più si suoi errori che non sull'assist, dando un'insufficienza, seppur lieve, al capitano napoletano.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5